María del Monte ha descrito a su amiga como “una mujer libre, ahora un espíritu libre”. También ha ensalzado que siempre dijera “lo que le daba la gana y a quien le daba la gana, ella no mandaba mensajes”.

"Ella me dijo 'yo quiero un coche que me lleve a la iglesia, a mí me paseáis por Triana", dijo Isabel. Y así se ha hecho. La carroza que ha transportado el féretro por Triana llevaba cuatro faroles, cuatro caballos en línea y penachos de plumas.