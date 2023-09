El adiós a María Jiménez: último paseo por Sevilla en una espectacular carroza de caballos con plumas

El colaborador Antonio Rossi confirmó la noticia de la muerte de María Jiménez. El periodista era muy amigo de la cantante y, durante el directo, confesó las palabras que le trasladó la familia de la fallecida: "He llamado a su hermana y he tenido una larga conversacion con ella... ella estaba delicada, daba sustos, pero estaba bien de la cabeza, acudió a una revisión y no ha salido...".