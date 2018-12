La entrevista al hijo que vivió con el cadáver de su madre: "Necesitaba su presencia"

telecinco.es

Ana Rosa Quintana ha entrevistado en directo a Manuel, el hombre que convivió con el cadáver de su madre en casa desde hace casi un año. "Yo necesitaba la presencia de su madre, no di parte de su muerte", afirma.

Un hombre de 62 años escondía desde hace más de un año en casa el cadáver de su madre fallecida para seguir cobrando la pensión. 'El Programa de Ana Rosa' se ha desplazado al barrio madrileño de Carabanchel para hablar con su entorno más cercano y ha conseguido entrevistar en directo al propio hijo.

Desde el interior de la habitación en la que estaba el ataúd que él mismo fabricó para su madre, Manuel ha explicado la macabra situación. "Caí en una depresión en ese momento. No sé qué me pasó", responde a la pregunta de por qué no informó de la muerte de su madre. Según Manuel, su madre falleció el 6 de enero de 2018. Desde entonces, mantenía el cuerpo de su madre en esa habitación que decoró como un altar y le ponía velas y flores.

Manuel asegura que su madre tenía 92 años, que llevaba cuatro años postrada en una cama hasta que falleció y explica que no ha hablado con sus tres hermanos o más familiares. "Nadie ha venido por aquí a preguntarme nada", dice. Durante la entrevista, Manuel ha confesado que seguía cobrando la pensión de su madre. "Ella me autorizó para cobrarla y lo hacía desde hace años", cuenta.

Los vecinos alertaron a la policía por el olor que se desprendía de su casa, aunque Manuel no lo cree. "Eso es imposible, el ataúd estaban sellado. Cómo va a haber olores si yo comía y cenaba todos los días aquí", explica. "Durante este tiempo usted salía de casa, entraba... ¿hacía una vida normal?", le ha preguntado Ana Rosa. "Claro, a ver... qué iba hacer", responde. Además, ha comentado que no tiene problemas con el alcohol. "Este año último sí que lo he tenido, he bebido un poquillo, pero tampoco ha sido tanto, el vino y la gaseosa en las comidas".

Quería a mi madre más que a mi vida

Ante la pregunta de si no le daba pena vivir con el cadáver de su madre en casa, ha respondido: "Me hacía compañía". "Quería a mi madre más que a mi vida", añade. Además, asegura que ha habido un problema con la compañía de seguros, a los que acusa de ladrones, pero reconoce que no dio parte del fallecimiento.

Por último, ha hablado del difícil momento de meter a su madre en un ataúd: "Imagínese cómo fue ese momento y meter a mi madre que estaba fría en una caja".