La abogada de los padres de Julen: “No tienen una estrecha amistad con el dueño de la finca”

Ana Rosa ha preguntado a la abogada Antonia Barba por el informe de la defensa del dueño de la finca de Totalán en la que falleció Julen. El polémico informe sostiene que el niño pudo haber fallecido por los golpes de una piqueta empleada por los bomberos en las primeras horas del rescate. "Este informe es extemporáneo. No existe la autopsia, ni la data ni la causa de la muerte. Entrar a discutir o valorar la posible causa de la muerte por un señor que es arquitecto y no tiene conocimientos médicos para hacer una especie de autopsia me parece aventurado", ha comentado.