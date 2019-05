El abogado de Aitor: "Dijo que era amigo de Janet y que no le deseaba ningún mal”

está en prisión provisional tras acogerse a su derecho de no declarar. Los colaboradores de la mesa de actualidad del programa han podido preguntar sus dudas sobre el caso al abogado de oficio que lleva su defensa, Lluis Costa.. También asegura que Aitor dijo que era amigo de Janet y que "no le deseaba ningún mal". Sobre la declaración de Christian, el otro joven detenido, de 22 años, ha comentado: "Estuve presente y no le incriminó".