Abogado de Sergio: "Quiere que se encuentre el cráneo de Dana para que todo se resuelva"

Un día después y tras poderle ver paseando en su caballo 'Macareno', 'El Programa del Verano' ha podido hablar con su abogado, que una vez más ha defendido la inocencia de su cliente : "Nosotros mantenemos que existen otras líneas de investigación que no se han agotado. Hay un informe que nosotros presentamos que apunta a una dirección muy distinta. Desde nuestras posibilidades, nosotros pusimos en marcha esa línea de investigación para ver si las hipótesis se podían constatar y hay un informe que dicta que los mensajes los hacen tres personas diferentes. Para nosotros tiene mucha credibilidad y creemos que debería comprobarse el informe de parte y no banalizarse", ha comunicado.

Tras poder ver a Sergio pasear en su caballo pocas horas después de quedar en libertad, Juan José Moreno ha pedido que no se juzgue a su cliente por esto: "Yo hablé con él el día que salió de prisión yu anoche y me comentaba que estaba bastante aturdido y tratando de aclimatarse a esta situación. Que esté con su caballo no tiene que interpretarse de otra forma distinta a que le gusta estar con él".