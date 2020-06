El agresor de Toñi Cabrera sale de permiso penitenciario: "Temo por mi vida y la de toda mi familia"

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Toñi, que ha dejado claras cuáles son sus peticiones a la justicia: "Me avisaron que del permiso y la noticia me dejó con mucha ansiedad. Además, me han dicho de que solo le quedan seis años para salir y no lo que nos habían dicho. Tengo muchísimo miedo de que vuelva a reaparecer en nuestras vidas, miedo por mi vida y la de mi familia", ha explicado.