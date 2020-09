Aida Folch, actriz de 'Madres': "No es una serie médica al uso, nos centramos más en el lado humano"

La actriz además ha añadido comentarios sobre su personaje: "Olivia es una persona que a priori es una persona muy fría, muy dura, muy antipática y poco a poco vamos a ir viendo por qué, que es lo que le ha pasado y al final vemos que es una persona vulnerable y frágil". La interprete de Olivia no ha dejado pasar la oportunidad para recomendar la serie: "La defino como emocionante, ocurre de todo: vais a llorar, vais a reír, hay misterio, también hay amor. No es una serie medica al uso, no vamos a ver grandes operaciones, vamos a centrarnos más en la humanidad, en la gente", concluye.