Siete años soportando violaciones y vejaciones: el infierno de la exhijastra del albañil abusador de Málaga

Ayer se conocía que una mujer le daba una paliza a un albañil debido a que este habría abusado de su sobrina en Málaga. Tras conocerse esto, salió a la luz que no era la primera vez que hacía este tipo de cosas, ya que su propia exhijastra lo denunció en 2017 debido a los abusos que había sufrido durante 7 años. “Me puso un video sexual y me dijo que hiciera lo mismo, yo me negué pero me amenazó con pegarme”, comenta su exhijastra sobre la primera vez que ocurrieron estos abusos. Entre las cosas que tuvo que sufrir la menor fueron grabaciones y tocamientos. Esta situación se llegó a extender hasta después de que su madre dejara la relación: “Me dijo que él mandaba y que antes que dejara de respetarle, prefería matarme”. Después de conocer la noticia de que este había abusado de otra menor, vio que todo encajaba con el perfil de su abusador.