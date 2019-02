Albert Rivera: “Sánchez hará lo que haga falta para seguir con el avión”

"Esta legislatura está agotada, es agotadora y empieza a ser peligrosa. Si la economía de España depende de Podemos y la política nacional depende de tTorra que quiere liquidar España, estamos listos. España está bloqueada, sin presupuestos, sin política económica ni social... Sánchez es capaz de cualquier cosa para seguir con helicóptero, con avión, en la Moncloa y sin convocar elecciones. No quiero echar a Sánchez porque a mí no me guste, solo quiero votar. Si está tan contento con lo que está haciendo, sacará mayoría absoluta. Pero si a la mayoría del pueblo español no le gusta... le echaremos de la Moncloa", ha asegurado Albert Rivera cuándo le han preguntado por las convocación de elecciones en España.