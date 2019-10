Ana Pastor, expresidenta del Congreso: "Tengo vergüenza ajena porque el Gobierno no quiere tomar decisiones"

Ana Pastor, expresidenta del Congreso y actual número dos del PP por Madrid, ha dejado claro su postura ante los trágicos acontecimiento que se repiten en Cataluña desde hace ya varios días y la postura del Gobierno en funciones: "Después de escuchar al presidente del Gobierno, tengo vergüenza ajena. Creo que están sobrepasados por la situación y no quiere tomar decisiones. El PP se lo ha dicho, que tiene que reaccionar. Le escuché decir que el ciudadano tiene derecho a manifestarse, pero no tenemos derecho a alterar la vida de la gente. Decirle a los ciudadanos de cataluña que las cosas se pueden hacer de otro modo, que el Gobierno no se quiere mojar".