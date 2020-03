Ana Rosa y sus colaboradores reprenden a Eduardo Inda por su comentario sobre las mujeres: “Jamás he visto que una mujer haciendo lo mismo gane menos”

A esto Ana Rosa no ha podido evitar contestarle: “Sí, pero todavía hay mucho camino por andar. En el IBEX, en los consejos de administración, se está intentando llegar al 30%, los sueldos de las mujeres siguen siendo menos, el techo de cristal sigue estando, los abusos sexuales siguen estando”. Y cuando Eduardo Inda ha añadido esto: “Jamás he visto que una mujer haciendo lo mismo gane menos, yo no lo he visto nunca”, los colaboradores han querido reprender este comentario de Inda.