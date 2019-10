Ana Rosa, sobre Estela: “Esta chica es inocente y muy tontona o muy lista”

La historia entre y Kiko y Estela cada vez va más allá, y es que los acercamientos entre los concursantes no para día tras día. Desde fuera Diego Matamoros y Sofía Suescun no entienden lo que ocurre, y no saben si es un montaje o lo que está ocurriendo es real. Ana Rosa no entiende muy bien la actitud de Estela: “Esta chica es inocente y muy tontona o muy lista”. Los colaboradores creen que ambos aunque digan que están jugando, creen que finalmente acabaran quemándose, y que no es más que una técnica para tener vídeos.