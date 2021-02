Ana Rosa se indigna con el ataque de Máximo Pradera a Olona: "Con esto no se juega"

El artículo de Máximo Pradera en el que deseaba que personas como Macarena Olona, José María Aznar o Donald Trump padezcan cáncer han levantado las críticas de muchos. En las polémicas declaraciones el periodista se preguntaba por qué no les tocaba algo de la enfermedad para ellos y no a personas como a Julia Otero, que hace unos días anunciaba que estaba pasando por esta lucha. Algo que ha indignado a la política y a lo que ha contestado: "Su indecencia no conoce límites. Todo mi cariño a todos los que estáis librando esa dura batalla".