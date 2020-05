Ana Rosa, indignada ante una pedida de mano con 100 invitados: "Son unos egoístas"

Los agentes se personaron y emitieron cinco propuestas de sanción. Una vez personados allí, un par de agentes les informaron de que debían disolver porque el estado de alarma así lo estipula. Los agentes no podían hacer otra cosa porque no disponían de refuerzos de Guardia Civil y decidieron volver a jefatura y tratar de reunir al máximo de policías locales y de guardias civiles posibles para personarse en la zona con más garantía si los allí reunidos no deponían su actitud. Finalmente pudieron presentarse en esta celebración tres patrullas de la guardia civil y restablecer la normalidad.