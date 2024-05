Aurah, Laura Matamoros y Blanca inundan de lágrimas Honduras con las sorpresas de sus hijos por el Día de la Madre

Laura Matamoros, aislada y evacuada de sus compañeros para estar en observación tras su caída recogiendo leña, aseguraba estar más sensible de lo normal y que le hace mucha falta estar junto a sus hijos: "Hace mucho que no sé nada de ellos ni les veo ni tengo noticias".

Con los cascos puestos, la superviviente podía escuchar y ver a sus hijos, algo con lo que no podía evitar la emoción. "Qué mayor está el pequeño y Mati es que no deja de sorprenderme, es un campeón. Me estoy perdiendo mucho desde que estoy aquí, mi cabeza no puede más ahora", entonaba Laura, que aseguraba que está en 'Supervivientes' por y para sus hijos y que no le compensan los malos rollos en Honduras.