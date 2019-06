Se hacen pasar por Ana Rosa para conseguir una foto de la boda de Belén Esteban

La boda de Belén Esteban ha dejado muchas anécdotas. El gran despliegue mediático, la prohibición de los móviles dentro de la celebración hicieron difícil que salieran fotos del lugar. Pero hubo un intento bastante burdo de conseguir una foto de lo que estaba ocurriendo dentro, cuando a Terelu Campos, que estaba en la boda, le llega un mensaje, supuesta mente de Ana Rosa, donde acaba pidiéndole una foto para ver el vestido de Belén. Pero no fue el único intento, ya que al día siguiente lo intento con Belén. La foto de perfil era de Ana Rosa con su marido, todo para dar el pego, pero que para nada logro engañar a nadie, ya que Terelu ya tenía el número de Ana Rosa.

La presentadora se ha tomado a risa esta situación, ya que parece increíble que la gente haga cualquier cosa para conseguir una foto. Además, ha aprovechado para felicitar a los novios por la boda. “Yo le deseo a Belén y a Miguel toda la felicidad, pero yo no he enviado ningún mensaje”, finalizaba la presentadora, que no podía aguantarse la risa.