El rifirrafe político entre Ana Rosa y Monedero: "Eres el corazón de la derecha española"

Juan Carlos Monedero ha acusado a ' El Programa de Ana Rosa ' de no ser imparcial: "Todos los medios de comunicación tenéis una línea editorial y en la vuestra no entra que el PSOE gobierne con Unidas Podemos". "Si tuvieramos una línea editorial no estarían sentadas en la mesa personas de diferente ideología, incluído tú", ha defendido Ana Rosa. ", yo no quiero decirle al espectador lo que tiene que votar, yo quiero ponerle al espectador todo en la mesa para que elija. Sin los medios de comunicación no existiríais", ha explicado la presentadora.