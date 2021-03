Ana Rosa, a Díaz Ayuso: "Me critican todos los días, pero sé quién soy y las etiquetas me dan igual"

Ayuso asegura que desde que fue candidata a la presidencia de la Comunidad ha recibido todo tipo de campañas de desprestigio

Isabel Díaz Ayuso ha querido estar presente en el plató del 'Programa de Ana Rosa' para hablar sobre todos los temas que le rodean tras la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid. La candidata para la presidencia de la capital ha querido aclarar cómo ha vivido todo esto y en que posición se encuentra, pero no solo eso, también ha hablado, junto a Ana Rosa, de las fuertes críticas que ha recibido durante estos dos años.

"¿Está preparada para lo que le viene?", así le preguntaba la presentadora por lo que parece que va a tener que aguantar tras esta convocatoria de elecciones. Algo que ella ha asegurado que tiene asumido porque ya esta costumbrada: "Soy consciente porque no me han dejado ni un solo día, yo desde que fui candidata me han hecho todo tipo de campañas desprestigio". Tras esto, Ana Rosa ha querido recordar algunas de los calificativos que han dicho sobre Ayuso: "Imprudente, osada, temeraria, excéntrica, psicópata..."

Ayuso ha apuntado que entre los nombrados se le ha olvidado el término "fascista", el que le han dicho en reiteradas ocasiones y del que cree que cuando te lo llaman es porque "estás haciendo las cosas bien". Por ello, la líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha querido preguntar a la presentadora si se lo han llamado alguna vez, a lo que ha contestado: "A mí todos los días, pero me toca un pie lo que me digan. La presidenta es más joven, pero a mí, a estas alturas de mi vida, sé muy bien quién soy, dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que he sido y qué es lo que siento...las etiquetas me dan igual".

