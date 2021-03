Ayuso explica la situación de Madrid, el cierre en los puentes y la traición de C's

"Me da igual lo que esté sintiendo Aguado, más indignada estoy yo", sobre su ex socio de Gobierno

"Me vine arriba con lo de mayoría absoluta, quiero una mayoría amplia para no estar peleando"

Isabel Díaz Ayuso comparece en 'El programa de Ana Rosa' para explicar en una entrevista cómo se gestó la convocatoria de elecciones en Madrid, cómo vivió la tensión con Ciudadanos y, sobre todo, qué les deparará a los madrileños de aquí al próximo 4 de mayo.

Ana Rosa empieza preguntando a Ayuso si estuv preocupada ante la posibilidad de que no se celebrasen las elecciones convocadas por la 'popular': "No, hice lo correcto, estaba bien fundamentado y en la Comunidad hay juristas que hacen las cosas correctamente".

En cuanto a cómo se produjeron los hechos, la presidenta de Madrid dice: "Estábamos en la celebración del consejo de Gobierno, escuché lo que me decían mis consejeros y disolví el equipo". Luego, la presidenta confiesa a Ana Rosa que "yo sabía lo de la moción de censura en Murcia desde la noche anterior"... eso sí, Ayuso estaba tranquila: "Pensé que esto no se iba a trasladar a Madrid, pero por la mañana vimos que sí...".

La mañana del caos: Ayuso rompe con C's y Aguado no se posicionó

La presidenta de la Comunidad de Madrid confiesa a Ana Rosa que ella pensaba que lo ocurrido en Murcia no se iba a trasladar a Madrid. "De hecho, os voy a confesar que esa misma mañana estuve entrenando con mi perrillo con mi entrenador y estábamos a otras cosas, hacia las 08.00 de la mañana salió en las radios lo de Murcia y ya de camino del Consejo de Gobierno y hablando con Pablo Casado vimos que los siguientes éramos nosotros...".

Una vez reunida con todo el equipo, Ayuso cuenta la traición de Aguado: "Yo en el Consejo de Gobierno saqué el tema y mi socio de gobierno no fue capaz de decirme 'tienes mi apoyo, vas a estar conmigo hasta el final, tenemos un compromiso...' no lo negó, quiso pasar página rápido".

Entonces, en total conexión con Pablo Casado, Ayuso cuenta que decidió actuar para que fuesen los ciudadanos los que eligieran: "Si lo dejo pasar voy a permitir que en Madrid todo esto cambie porque cuatro han decidido apoyarse en Murcia...".

En cuanto a la jugada de la oposición, Ayuso tiene claro que todo lo ocurrido en Madrid, Murcia y Castilla y León "es una chapuza, tan ordinario y ostentoso...". Luego, continúa diciendo: "C's y PSOE se estaban repartiendo los gobiernos".

"Los madrileños tienen que decidir cómo será su futuro... yo ya era presidenta, lo tenía todo, pero no quiero estar enfrente de la comunidad si no me dejan gobernar, si no lo puedo ejercer o esperando a que me pegan el tiro", confiesa Ayuso sobre las condiciones en las que se encontraba al mando.

Ayuso, sobre el enfado de Aguado y tener un equipo de Gobierno con personas de C's

Ana Rosa explica a Ayuso que tras declarar la disolución del equipo de Gobierno, Aguado aparición ante las cámaras de Ana Rosa mostrando su monumental enfado y criticando a la que fuese su compañera. La presidenta, tras ser traicionada, dice: "Me da igual lo que esté sintiendo, más indignada estoy yo".

En cuanto a mantener a personas del equipo de C's, la presidenta comenta: "Yo quiero el gobierno de los mejores, como he tenido a los mejores de Sanidad durante la pandemia, quiero a los mejores en economía, en proyectos de vivienda, de mayores, voy a poner a los mejores".

Sin embargo, basándose en la lealtad, Ayuso comenta: "En las listas quiero hacer un equipo del PP, que no me ha fallado, empezar a quitar o poner gente por estrategia sería volver al principio... pero si hay gente que es buena estoy obligada a ello".

Luego, ante las posibles dudas, Ayuso zanja el tema: "Si hay buenos ingenieros, economistas que sean de izquierda o afines a la Izquierda pues los tantearé". "Quiero elaborar un proyecto en Madrid a mi manera, estable, reconocible y que estaba dando muy buenos resultados", matiza.

Las nuevas críticas a Ayuso: "No tengo miedo a lo que pueda pasar, ahora dependo de los votantes"

En cuanto a el resultado que Ayuso querría obtener en las elecciones del próximo 4 de mayo, Ana Rosa le confiesa que es muy difícil que se cumpla. La presidenta, asintiendo con la cabeza, dice: "Me vine arriba con lo de mayoría absoluta, pero en realidad quiero una mayoría amplia para no estar peleando con los pactos".

Al hablar de VOX, la presidenta declara que "nunca he tenido ningún problema con ellos, no me he enfrentado por nada". Dejando una puerta abierta, sobre todo tras las palabras de Abascal en el que tendía la mano al Partido Popular.

Las críticas han aumentado desde que disolvió el Gobierno: "La campaña de la Izquierda es esa, de que si ahora soy Trump, la radical, viene la extrema derecha a las instituciones... ponerme como un ser radical y sectario". Además, añade que "van a hacer lo de siempre para animar a un electorado en la Izquierda que están totalmente decepcionado y desilusionado".

Ayuso anuncia que va a presentar "el mismo programa electoral" de hace dos años y que va a marcar las casillas que ya se han cumplido, para que los votantes vean que está cumpliendo su palabra: "No puedo pensar 'y si VOX, y si Ciudadanos'... en esta vida no hay que tener miedo, no tengo miedo a lo que pueda pasar y ahora todo depende de los votantes".

"Espero muchas artimañanas por las que a poco que suban los contagios nos critiquen", dice con rotundidad sobre un futuro cercano a las elecciones. Luego, añade: "Cuando abrí Ifema, malo. Cuando abrí el Zendal, malo. Ya no pueden hacerme daño, antes sí cuando morían muchas personas, cuando perdí a mi padre...".

Ayuso, sobre cerrar Madrid en los puentes y la llegada de extranjeros

"No era partidaria de cerrar, porque yo no puedo ir a mi pueblo de Ávila, pero de Ávila sí puedo ir a León que está a una distancia mucho mayor", dice resignada la presidenta. Sin embargo, no es eso lo que más le preocupa: "En los puentes es cuando aumentan los contagios en Madrid porque somos una comunidad muy pequeña con una densidad de población mucho más amplia".

Sin embargo, ante las medidas la presidenta propone soluciones: "Aprovechando que estamos cerrados, voy a promocionar 'Distrito centro', promocionar que los madrileños que se han quedado cerrados en Madrid vayan a hoteles de la ciudad y comunidad, promover el turismo por la comunidad".

"Los cierres no valen de nada. Por ejemplo, Filomena nos tuvo en casa 7-8 días y el virus no bajó", aporta Ayuso. "Es cierto que no nos podemos relajar, pero no nos podemos comparar con otras comunidades. En cuanto a densidad de población, Madrid se tiene que comparar consigo mismo".

Uno de las grandes preocupaciones de los ciudadanos es la llegada de franceses a las calles de Madrid para ir de fiesta. Ayuso, ante esto, explica: "Somos la tercera comunidad menos visitada por franceses, están estigmatizando lo que sucede en Madrid. A mí, mientras venga un francés y vaya a los museos, hostelería...".

Sin embargo, da un zasca al gobierno: "Entonces el Gobierno de España y el ministerio de Sanidad son los que tienen que controlar de verdad el aeropuerto, que es su responsabilidad, si hay fiestas ilegales es porque el delegado de Gobeirno no actúa porque es su responsabilidad, es us funcion

¿Ayuso defiende el nacionalismo madrileño?

La presidenta de la comunidad de Madrid quiere explicar qué es lo que siente por Madrid y los madrileños: "Estoy enamorada de Madrid, cada día más, donde todos se labran un futuro y pelean, eso es Madrid, es la magia de ser madrileño, lo eres desde el primer día, ese orgullo lo voy a defender constantemente...".