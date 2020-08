Terradillos contesta a la ministra de Trabajo: "Necesitamos los presupuestos para invertir en educación y sanidad"

"En este Gobierno de España, todos y todas compartimos partitura aunque tocamos diferentes instrumentos ", dice la ministra de forma clara y concisa. Luego, la entrevistada explica que " las relaciones políticas y personas en el Gobierno de España son muy positivas ". Por último, sobre si hay unión entre socialistas y Podemos, la ministra afirma que "creo que son cosas de políticos, la ciudadanía no está en estas; yo voy a negociar con la misma entrega la necesidad que tengamos de desplegar medidas laborales".

Al escuchar las palabras de Yolanda Díaz, Ana Terradillos no ha podido evitar contestar a la política durante el directo: "Claro ministra, es lo que deseamos todos, esto no es una cosa de campaña electoral, esto es una cosa de ciudadanos". Luego, la presentadora ha sido más contundente: "Los presupuestos los necesitamos para invertir en educación y sanidad, eso para empezar, y no necesitamos esos órdagos que, según algunos medios, miembros de Podemos están lanzando al Gobierno".