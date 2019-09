El asesino de Valga disparó hasta en 15 ocasiones según los vecinos

Son tres las mujeres que fueron asesinadas en Valga. Un nuevo crimen machista en el que el autor de los hechos primero acabó con la vida de su ex mujer, delante de sus hijos, para luego hacer lo mismo con su ex cuñada y su ex suegra. Fue cuando su ex mujer iba a llevar a sus hijos al colegio cuando se encontró con su ex marido que la estaba esperando en la puerta de su casa, acercándose a ella y disparando hasta acabar con su vida. Hizo lo mismo con su ex cuñada y su ex suegra cuando estas salieron a ayudar a Sandra.