Joaquín Prat carga contra las Azúcar Moreno: "Han vagueado sistemáticamente y ahora abandonan"

Este programa ha mostrado en primicia la llegada de Encarna y Toñi Salazar a España tras su polémico abandono en pareja. Joaquín Prat ha sido el que ha dedicado las palabras más duras a las Azúcar Moreno por su participación en 'Supervivientes'. "No han hecho nada, han vagueado de manera sistemática y ahora abandonan. Pues adiós y gracias", ha afirmado.

Además, el periodista Pepe del Real asegura que el recibimiento en el programa será amargo. "Una cosa es no poder seguir y otra no querer. No han podido explicar el motivo de su abandono", ha comentado al respecto.