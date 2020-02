Fran Álvarez y Belén Esteban, diez años juntos en los que atravesaron varias crisis

Fran Álvarez saltó a la fama por su relación con Belén Esteban. Él era camarero en el bar que tenía su familia en el barrio de San Blas, Madrid, donde vivía la colaboradora de 'Sálvame'. Allí se conocieron en 2001, aunque su romance no comenzó hasta 2005 . Tres años más tarde se casaron en la ermita de San Antonio del palacio del Negralejo.

El matrimonio de Fran y Belén Esteban duró cinco años y estuvo lleno de rupturas y reconciliaciones. Los rumores de infidelidad por parte de él eran continuos y eso destrozaba a una Belén Esteban enamorada. El propio Fran reapareció en un programa de televisión para reconocer su infidelidad y pedir el perdón de Belén Esteban. "No podemos estar juntos, se me va a llenar la boca toda la vida de poder decir que he estado casada contigo, con mi camarero. Ese eres tú", decía la colaboradora de 'Sálvame' al anunciar el divorcio.