Bertín Osborne ha opinado sobre la entrevista que le hizo a Kiko Rivera en 'Mi casa es la tuya'. El presentador ha recalcado el momento en el que Kiko hablaba sobre su difícil relación con su hermana Isa Pantoja. "Él está hecho polvo porque quiere mucho a su hermana. No solo por lo que me contó, sino por lo que hablamos fuera de cámara. A mí no me fingía", ha comentado.