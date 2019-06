Iñigo López habla por primera vez de Carlos Aranda tras el escándalo de los amaños

El que fuera jugador del Huesca la pasada temporada ha hablado de los “pactos amistosos” que se dieron entre los jugadores del Huesca y el Nastic. “Me constaba que hubo un contacto y se recalcó no hacer tonterías. Bajamos la intensidad, simple y llanamente. No se sale a matar” , declara Iñigo López, añadiendo que este tipo de pactos se dan mucho en el fútbol, y que son muchos equipos los que hacen este tipo de cosas, pero negando en todo momento que hubiera dinero de por medio.

En cuanto al resto de futbolistas implicados, Iñigo nos habla de Carlos Aranda. “Conozco a Carlos porque fue compañero mío. Me pide que le pida al Huesca el dinero que le debe…100 mil euros, y yo hablo con Agustín. El presidente me dice que le diga que esté tranquilo, que ya le pagará, y a partir de ahí me olvido”, así de tajante se muestra el actual jugador del deportivo de la Coruña.