Chabelita, icono de la Feria de Abril: "Si no te haces una foto conmigo, no has ido a la Feria"

Isa Pantoja, una experta en fiestas, ha dado varios consejos para la Feria de Abril de Sevilla. Promete dar lo mejor de sí en las fiestas de este año, aunque lamenta no poder "darlo todo" porque este año asiste junto a su novio Asraf Beno. Chabelita confiesa que le ha pasado las tres cosas que pueden pasar en la Feria: que te eches novio, que encuentres el amor y que el novio te deje. "Soy como el icono española de la Feria, si no te haces una foto conmigo no has ido a la Feria", dice antes de explicar qué significa la Feria para ella y sus sabios consejos sobre las tres cosas que hay que hacer.