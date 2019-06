Manuel Charlín llama a Ana Rosa muy alterado: "No han pagado ni un centavo, ho****"

Tras la entrevista, el propio Manuel Charlín ha llamado en directo al programa. "La única víctima que hay soy yo: lleva tres años en un piso sin pagar un céntimo, ni luz, ni agua, hos***", ha comentado. Charlín se ha ido enojando durante la conversación y ha terminado diciendo: "Yo soy una persona respetuosa, pero al que no me respeta a mí me lo paso por el forro de los hu***".