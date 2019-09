Cifuentes: "En mi partido no he encontrado demasiado apoyo de los dirigentes"

Aunque Cristina Cifuentes ha querido destacar el apoyo que ha tenido este año y medio de sus familiares, amigos y personas anónimas, ha reconocido que no ha sido igual por parte de los dirigentes de su partido, el PP: "En la militancia he encontrado muchísimo apoyo, pero por parte de los diligentes ha sido diferente. Hay hasta personas que me lo deben todo políticamente y que me han apartado. Creo que los lazos de amistad deberían estar por encima de lo demás. Con Pablo Casado tenía una amistad y en todo este tiempo no me ha llamado", ha contado en exclusiva para 'El Programa de Ana Rosa'.