Rocío Flores, sobre su relación con Olga Moreno y el desencuentro tras la exclusiva: "Fui honesta y lo hablé con ella"

Rocío Flores se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' sobre la participación de Olga Moreno en el plató de 'Supervivientes'. Sin embargo, los colaboradores no han querido dejar pasar la ocasión y preguntar cómo se encuentra la relación entre ambas.

En primer lugar, la hija de Antonio David defiende la actitud de Olga Moreno en plató y confiesa que ella la advirtió sobre las amistades que tuvo en el concurso: "Es una de las cosas que hablé mucho con ella, lo que valoraba como una amistad y en realidad no era una amistad..."-

"Olga es muy así, como ella crea en algo, le da exactamente igual la opinión que tengas", matiza Ro Flores. Sin embargo, la colaboradora no se muerde la lengua a la hora de analizar a Alexia Rivas : "Mi opinión sobre ella es que cuando volvió del concurso tenía buena opinión de Olga, hablaba bien de ella como superviviente... a la tercera gala vio que le compensaba más públicamente darle caña y criticar el concurso de Olga que defenderla. Es respetable, cada uno hace lo que le da la gana, pero es mi punto de vista"

Beatriz Cortázar, al escuchar la buenas palabras de Ro, pregunta: "Vemos que vosotras ya no tenéis ningún tipo de problema...". La colaboradora pone una cara de circunstancia y Joaquín Prat añade: "A ver, desencuentro hubo tras la exclusiva". Entonces, tras las declaraciones de ambos, Rocío Flores confiesa qué ocurrió con Olga Moreno: "Yo di una opinión, no se me quiso entender, fui honesta, lo hablé con ella y punto final".