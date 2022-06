La opinión de Isa Pantoja de Anabel y sus relaciones: "Tengo la obligación de decir lo que me parece bien y mal"

Por otro lado, Isa asegura que, a pesar de que no se va a meter en los temas relacionados con las relaciones de su prima, opinará sobre su paso por la isla: "Si es algo de 'Supervivientes' donde ella me dijo que tenía la responsabilidad de defenderla, estoy en mi obligación de decir lo que me parece mal y lo que me parece bien. Velo por el concurso de Anabel". En cuanto a las dudas de sus compañeros sobre los sentimientos de los concursantes, la colaboradora habla por su prima: "No creo que haya pasado nada que tenga nada que ver con sus emocional tan sólidas. La conozco y sé cómo es".