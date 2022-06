"Que tenga que ir tu madre a Honduras para que tú digas por fin si consideras o no a Anabel como pareja me parece supertriste", dice Rocío

"Por lo que he podido ver, creo que Anabel se va a cansar mucho de Yulen cuando vuelva por las actitudes que está viendo de él", apunta

La madre de Anabel: : "Qué falsedad, madre mía. Qué ingenua mi hija. Qué pena me ha dado, pero ella es transparente, lo que otras no".

Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' analizan la actitud de de Yulen Pereira junto a su madre. Rocío Flores no puede evitar comentar el momento en el que el superviviente confirma su relación con Anabel Pantoja al ver que su familia da el visto bueno ante toda la audiencia.

Yulen Pereira, mientras abrazaba a su madre, sorprendió a los espectadores con una confesión sobre Anabel Pantoja: "No sabes la alegría que me da que mi madre esté igual de feliz que yo o más, que mi madre de su OK, se lo digo a toda España: ¡tenemos una relación, somos novios!". Arelys, al escuchar al concursante, zanja cualquier tipo de polémica en directo: "España, soy feliz porque mi hijo es feliz, para que no me lo preguntéis más".

Al ver la escena entre Yulen y Arelys, Rocío Flores no puede evitar tomar la palabra y criticar al concursante: "Que tenga que ir tu madre a Honduras para que tú digas por fin si consideras o no a Anabel como pareja me parece supertriste". Además, la colaboradora añade: "Es que, más que nunca se confirma mi teoría de que todo esto es un papelón de 'Supervivientes' de cara a una final".

Pepe del Real se suma a las palabras de su compañera para señalar la actitud general de la familia de Yulen: "¡La prima diciendo en plató 'no creo que mi tía tenga muchas ganas de recibir a Anabel en su casa' y acto seguido la señora dice que las puertas de su casa están abiertas!". Rocío Flores, sin dar crédito, reflexiona: "Por lo que he podido ver, creo que Anabel se va a cansar mucho de Yulen cuando vuelva por las actitudes que está viendo de él".