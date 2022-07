Joaquín Prat se emociona al desearle suerte a Ana Terradillos en su nueva etapa: "Espero que 'Cuatro al día' te dé tantas satisfacciones como me ha dado a mí"

A continuación, Ana Terradillos ha querido despedirse del programa y ha tenido unas palabras de cariño para todos los que han hecho posible su paso por 'El Programa de Ana Rosa' y 'El programa del verano': "Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas. Gracias Ana, gracias Chelo, gracias Unicorn, gracias Mediaset por habernos dejado desempeñar este proyecto y gracias a todo el equipo que me ha ayudado y me lo ha hecho facilísimo. También gracias a ustedes por haber seguido el programa y haber confiado en nosotros. Me van a seguir viendo, pero en otro sitio".