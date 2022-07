El motivo por el que Ortega Cano y Ana María pasan el verano separados: "El matrimonio no ha tomado ninguna decisión..."

La periodista Paloma Barrientos explica en directo la información que tiene: "No están separados, no hay divorcio ni separació n, esto lo sé de buenísima tinta". Luego, la colaboradora quiere matizar sus palabras: " Sí hay una separación física, Ana María está de vacaciones con su hijo en Costa Ballena y Ortega es apoderado de un torero y está preparando su museo en San Sebastián de los Reyes".

Por otro lado, Beatriz Cortázar confirma haber hablado directamente con Ortega Cano y que el torero le ha confesado que "lo único que quiero es que vuelva la normalidad a mi casa". Luego, la periodista desvela que preguntó al maestro sobre los rumores de los medios aseguran una ruptura con Ana María y que éste respondió con ironía: "Pues yo no sé que me he separado".