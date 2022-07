Joaquín Prat explica por qué Ana María tiene la culpa del enfado de Ortega: "Le entiendo, ella es quien propicia esta situación"

Joaquín Prat no puede evitar reaccionar en 'El programa del verano' al ver las imágenes de tensión de Ortega Cano cuando compareció en el directo de 'Sálvame'. El presentador se pone en la piel del maestro y opina sobre la relación de la familia de éste.

Ortega Cano se rompe ante la cámara de 'Sálvame' y estalla definitivamente: "¡Tienen que acabar con mi vida! ¡No tengo fuerzas y van a acabar conmigo de una vez!, ¡estoy harto, no hay crisis y no hay nada!, ella está en Andalucía y yo aquí, en Madrid, por trabajo. ¡Ustedes quieren por narices que uno caiga, ya está!".

El presentador, al ver el tremendo sofoco del maestro, no puede evitar pronunciarse y reflexionar ante esta gran crisis: "A ver, yo entiendo la reacción de Ortega Cano, está entre la espalda y la pared". Después, Joaquín Prat declara: " Su mujer viene a insinuar o dice claramente ante Toñi Moreno que una de las grandes enemigas de su relación es la hija de su marido ...".

Sin embargo, el presentador tiene claro quién es el causante de todo este problema familiar: "Quien propicia toda esta situación para Ortega Cano son las reiteradas manifestaciones de su mujer". Antonio Rossi se suma al discurso: "La situación no es agradable, no creo que nadie disfrute ver a Ortega así, pero esto tiene que hacer reflexionar a Ana María, sobre todo a ella, que de forma reiterada viene diciendo y dejando cosas no muy claras sobre la mesa... y parece que siempre sin hablar con él".