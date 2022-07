Ortega Cano estalla en directo y niega su crisis con Ana María Aldón: "¡Estoy harto, no hay nada!"

Ortega Cano ha dado la sorpresa en directo en ‘Sálvame’, saliendo de su casa para ponerse delante del micrófono del programa y decir unas palabras tras conocerse que podría estar separado a Ana María Aldón y muy enfadado ha dicho unas palabras: “Estoy harto, no hay crisis, no hay nada. Ella está en Andalucía como yo estoy en Madrid, ustedes quieren por narices que uno caiga”.

"Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido de la forma en que me tratan, de la forma tan cruel que son conmigo”, ha entonado el extorero y es que asegura que aunque "está solo en casa" con su mujer se lleva "fantásticamente" aunque ella esté en Andalucía: "Pronto estaremos juntos, ¿qué les he hecho yo?”.