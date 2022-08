Patricia Pardo, sobre el comportamiento de Anabel Pantoja en su viaje con Yulen Pereira: "Está muy pendiente de todo lo que se dice de ella"

Siguen saliendo testigos de su aventura por Egipto que aseguran que Anabel Pantoja y Yulen Pereira están teniendo discusiones durante su viaje a Egipto. Además, a los turistas no solo les extraña el comportamiento que tienen entre ellos, sino también con el resto de viajeros, que catalogan su conducta de "insolente".

"No puedes estar haciendo un diario de viaje en tus redes y hacer que la gente no te atosigue un poco", ha analizado Pepe del Real al hablar del comportamiento de la pareja. Y es que Anabel y Yulen no pueden relajarse ni estos días de verano y están viendo cómo muchos parecen querer dinamitar su relación después de los testigo que aseguran que el pertiguista estuvo tonteando con varias chicas en la discoteca de Cádiz en la que estuvieron junto a Alejandro y Tania.