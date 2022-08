Anabel Pantoja se defiende: "No soy ni la primera ni la última mujer que ha dejado a una pareja y luego ha recaído en sus brazos"

Además, a Anabel se la ha acusado de "jugar a dos bandas". José María, el conocido como camarero de Anabel Pantoja, se ha sometido a los cables de Conchita para aclarar de una vez por todas lo que ocurrió entre ellos antes de que la colaboradora pusiera rumbo a Honduras. Anabel aún no se ha pronunciado sobre esta presunta relación, pero José María lleva meses hablando sobre su affaire en los platós de televisión.

El polígrafo desvelaba que, efectivamente y tal y como asegura el camarero y concejal de PP, entre Anabel y él existió una relación de meses tras la cual Anabel incluso llegó a prometerle formalizar lo suyo . José María desveló que él y la superviviente se enrollaron apenas unas semanas después de que la influencer cortara con Omar: "Me dijo que ya lo habían dejado, pero yo creo que sí que ha habido cuernos".

Anabel Pantoja: "No he matado a nadie"

Este lunes, en 'El programa del verano', la propia Anabel Pantoja se ha puesto en contacto con Iván, uno de nuestros colaboradores, para defenderse de estas acusaciones: "Ella me dice que no ha matado a nadie y que no es ni la primera ni la última mujer que ha dejado a una pareja y luego ha recaído en sus brazos. Ha pasado página y solo se le echa en cara que volviese a caer en los brazos de Omar", ha explicado tras escuchar los audios de voz de Anabel.