Anabel Pantoja estalla tras las críticas por su viaje a Egipto: "¡Basta ya! Sabéis que soy humilde!"

Anabel y Yulen se encuentran de viaje por Egipto

La pareja ha recibido numerosas críticas por su comportamiento con los fans

La sobrina de Isabel Pantoja se defiende

Anabel y Yulen Pantoja se encuentran en Egipto realizando un romántico viaje. Sin embargo, algo ha perturbado a la sobrina de Isabel Pantoja. Numerosos turistas españoles se han puesto en contacto con el programa para quejarse de la actitud de Anabel y Yulen con los fans.

La prima de Kiko Rivera ha estallado y ha escrito un mensaje a Lydia Lozano: "¿Qué yo soy borde? Me hice foto con todos los españoles y parte de los egipcios. Sí me hice fotos. Cunado le dije a la chica que esperase era porque lógicamente vengo de turismo y quiero hacerme fotos igual que el resto de la gente. Si me hago fotos con todos y no las mías es como si no hubiera venido", explica.

"Intento desconectar y a la vez cumplir con la gente que me apoya y quiere fotos. No es normal, las 24/7 con lo mismo. Me he parado tres veces a hacer directo con el programa. Siempre… ¿Qué estoy haciendo mal? Descansar después de estar 100 días sin parar, sin comer, pasando fatigas".

Además, Anabel asegura que el viaje no ha sido ningún regalo. "No me han regalado el viaje, lo hemos pagado. Y no es de lujo, nos hicieron precio, un amigo y se lo agradecí a través de las redes. ¿soy la única que viene a Egipto y le hacen precio? No estoy en una habitación de 600 euros. Ni muerta me gasto ese dinero. Sabes cómo soy de humilde y lo que me enseño la Merchi", asegura.

Las críticas de los fans a Anabel y Yulen

Una testigo se ha puesto en contacto con 'Sálvame' para hablar sobre el carácter de Yulen y Anabel en Egipto: "Anabel le iba acariciando la barba a Yulen, nos llamó la atención porque sabíamos que habían discutido en el aeropuerto, la magia de Egipto les reconcilió. Iban en un tour privado, el único que nos devolvió el saludo fue el guía", explica.

Otra de las testigos aseguró que había pedido una foto a la prima de Kiko Rivera y ésta le había respondido de manera borde.

La discusión de Yulen y Anabel en el aeropuerto

Yulen y Anabel protagonizaron una fuerte disputa en el aeropuerto que no pasó desapercibida para nadie.

