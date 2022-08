La mala noticia de Paloma Barrientos a Victoria Federica y su reacción: "No fue simpática"

Victoria Federica llevó el mismo vestido que Gunilla Von Bismarck en la gala 'Starlite' y Paloma Barrientos se lo hizo saber. Así no ha contado todo lo que ocurrió: "No es simpática, ha heredado unos genes Borbón, el vestido es de una firma italiana, ella no lo pagó". Además de esto, nos ha revelado una divertida información: "Fui yo quien le dijo que llevaban su vestido, se lo grité, cuando se lo dije se marchó, solo fue simpática con un caballo". Tras esto, Leticia Requejo afirma que "viendo el video, se ve cómo Victoria Federica no se toma bien las palabras de Paloma". Por último, la periodista afirma que "Gunilla Von Bismarck si pagó el vestido".