Anabel Pantoja, de las críticas de sus compañeros de 'Sálvame': "Te enteras de lo que dijeron y te duele..."

Anabel Pantoja fue muy sincera con nuestra compañera: "Estados de ánimo, es un día nuevo y ya tengo otro 'mood' muy diferente. Son muchos choques de realidad ". En cuanto a las palabras de los colaboradores de 'Sálvame' que dieron a entender que Anabel no estaría pendiente de su padre, la protagonista dice: "Bueno, no vi todo lo que se dijo ayer en el programa pero te enteras y te duele".

"No puedo dejar que las cosas me afecten, por eso lo he borrado. No hace daño quien quiere, sino quien puede", termina diciendo Anabel Pantoja después de haber escuchado qué dijeron sus compañeros de programa sobre la relación con su padre.