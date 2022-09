La reacción de Ana María Aldón al enterarse por la reportera que Ortega Cano ha estado en el hospital

Cuando le preguntamos a la colaboradora por la visita de su marido al médico parece no tener constancia. Después de poner varias caras de confusión relata: “Está bien, será rutinario, yo le he llevado muchas veces, no le llevo porque no le hace falta, cuando le haga falta le llevaré”. Pasadas unas horas, Ana María aclaraba el motivo de la visita de su marido al centro médico: “Ha ido a sacarse sangre”