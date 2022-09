Beatriz Cortázar sentencia a Ana María Aldón: "La vi celosa conmigo por mi relación con Ortega, tuvo un gesto..."

Ana María Aldón se sentó en el sillón, respondió a todas las preguntas de los periodistas y mandó un zasca a Ortega Cano: "Al volver de 'Supervivientes' dijo que yo había dejado unas pastillas, eso no es cierto. Que tú digas eso públicamente me da a entender dos cosas. Una, que no sepas nada de mí, siendo tu mujer; y dos, ¡que me estás haciendo daño!". Sin embargo, la protagonista no se quedó ahí y siguió dando más zascas a su marido y a las personas que le rodean: "Ahora no es solamente su familia, ahora sí que tenemos un problema, está mi hija".