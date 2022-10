Kiko Rivera responde entre risas a las últimas declaraciones de Isa Pantoja

'El programa de Ana Rosa ' tiene las últimas palabras de Kiko Rivera, hermano de Isa Pantoja. Parece que de "risas" va la cosa entre los hijos de la tonadillera y, por el momento, ni rastro de un acercamiento. Las últimas declaraciones del DJ en una exclusiva no han sentado nada bien a la menor del clan . Isa Pi estaría ya cansada de los argumentos de su hermano . La colaboradora acudía el pasado viernes al plató para dar su versión tras las demoledoras palabras de su hermano.

La hija de Isabel Pantoja cargaba duramente contra su hermano y afirmaba que: "Me da pena". Parece que Cantora no verá la paz, al menos, a corto plazo. El clan vuelve a estar en el ojo mediático y son, las últimas declaraciones del cantante, las que hacen saltar todos por los aires. Mientras que Kiko ya ve un acercamiento con su madre, no es así con su hermana: "Ni a diez metros la quiero".