Isa Pantoja, responde a Kiko Rivera: "Es una persona despreciable. Me humilla y vende una mentira"

La menor del clan Pantoja, se queda fuera de los planes de Kiko Rivera que no quiere saber nada de su hermana

Isa, ya no se esconde, y se ríe de las últimas declaraciones de su hermano tras la exclusiva y le responde: "Da pena"

Kiko Rivera no parece querer acercar posturas con su hermana, Isa Pantoja

Isa Pantoja responde a Kiko Rivera tras la última exclusiva de su hermano para la revista 'Lecturas' en la que el hijo de Paquirri, se muestra muy tajante con Isa: "No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida".

El cantante no duda en reconciliarse con su madre tras los últimos meses distanciados, pero tiene claro a quien no quiere en su vida: "No la quiero ni a diez metros". La colaboradora del programa vuelve a estar señalada tras las últimas declaraciones de su hermano, algo que se ha tomado con humor y entre risas al no ser la primera vez que tiene que escuchar estas palabras.

Kiko Rivera vuelve a cargar contra su hermana: "Ahora yo ya no quiero saber nada de ella"

El DJ retoma su rencor y esta vez, vuelve a golpe de portada dónde renuncia a la herencia de su padre tras meses de enfrentamientos con su madre. Son numerosas las ocasiones en las que el hijo de Isabel Pantoja habla duramente de su familia y, esta vez, Isa Pi es la última señalada. Pese a que parece que todo vuelve a la normalidad, Kiko, habla así de su hermana: "A mi madre y a mi prima las puedo perdonas, a mi hermana no". El hermano de Isa continua humillando y despreciando a su hermana: "Me hermana me dejó una vez 5.000€, no me los reclamó nunca, ya no se los voy a devolver porque no me da la gana". Muy alejados de la reconciliación, lo hijos de Isabel Pantoja, no parece que vayan a volver a juntarse, por el momento, en Cantora.

Kiko Rivera, sobre su hermana: "Le he escrito mil veces, pero ella no quiere saber nada de mi"

"Le he escrito mil veces, pero ella no quiere saber nada de mi", aseguraba Kiko en su exclusiva. Tacha a su hermana de envidiosa y le pide que deje de hablar de su mujer:" A mi mujer no le llega ni a la suela del zapato". Por último, habla del hijo de esta: "A mi sobrino me da pena no verlo, pero a ella ni a 10 metros la quiero".

Isa responde a su hermano en plató: "No le quiero en mi vida"

Isa Pantoja, colaboradora del programa, ha hablado este viernes y ha respondido de manera tajante a los ataques de Kiko: "Lo primero que pensé cuando vi la entrevista es, ¿a por quién va a ir esta vez?". A la menor de los Pantoja ya nada le sorprende y es que, la hija de la cantante, estaría más que acostumbrada de los feos de su hermano: "Me parece humillante lo del dinero, ese dinero es mío, de ese sobrino al que tanto quiere".

Surrealista, así describe la colaboradora la última entrevista de su hermano: "Me parece una persona despreciable, yo no le quiero en mi vida para nada". Respecto a una reconciliación con su hermano, lo tiene muy claro: " Ya no tiene que pasar nada para que le perdone, todo es una mentira". Sin duda, los hermanos no volverán a reunirse, Isa carga contra su hermano y afirma que: "Le acogen por pena, no quiere a nadie".

Isa Pantoja, tajante: "Mi madre va a perdonar a Kiko y él va a malmeter en mi relación con ella"