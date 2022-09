Isa Pantoja, tajante: "Mi madre va a perdonar a Kiko y él va a malmeter en mi relación con ella"

Isa Pantoja lo tiene claro: la relación con su hermano, Kiko Rivera, está rota por completo. Las últimas declaraciones del DJ en las que asegura que no quiere saber nada de su hermana y que no la quiere ver ni a diez metros de distancia , han provocado que la pequeña del clan Pantoja hable sin pelos en la lengua sobre lo que opina del comportamiento de su hermano mayor.

Isa Pantoja cree que su hermano, en palabras textuales, es un ser despreciable que no siente cariño alguno por ella y que no va a terminar nada bien: "Lo acogen una y otra vez por pena, pero como siga así va a terminar solo ". Isa no perdona ni olvida las durísimas palabras que su hermano ha tenido para ella y para su madre durante los últimos meses, pero sin embargo cree que su madre sí lo olvidará: " Mi madre sí que va a perdonarle a mi hermano todo lo que él ha dicho de ella en 'La Herencia envenenada' y en las exclusivas, lo va a hacer porque ella está pasando un momento muy complicado en su vida y eso le va a influir a la hora de perdonarle".

Isa no se siente tranquila ante la perspectiva de este perdón, pues está convencida de que cuando Kiko Rivera e Isabel Pantoja se reconcilien, el DJ va a aprovechar para malmeter sobre Isa y enturbiar así la relación que mantienen madre e hija. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' está convencida de que la crisis con su hermano no ha hecho más que empezar y aún veremos nuevos y dolorosos titulares de su hermano mayor.

Isa Pantoja responde a Kiko Rivera tras la última exclusiva de su hermano para la revista 'Lecturas' en la que el hijo de Paquirri, se muestra muy tajante con Isa: "No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida".

El cantante no duda en reconciliarse con su madre tras los últimos meses distanciados, pero tiene claro a quien no quiere en su vida: "No la quiero ni a diez metros". La colaboradora del programa vuelve a estar señalada tras las últimas declaraciones de su hermano, algo que se ha tomado con humor y entre risas al no ser la primera vez que tiene que escuchar estas palabras.