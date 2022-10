Las primeras imágenes de Olga Moreno y Agustín Etienne.

Hace tan solo una semana que Olga Moreno contaba que estaba de nuevo ilusionada. La sevillana y Agustín Etienne, su representante, han iniciado una relación sentimental que ya no esconden y han celebrado juntos el 47 cumpleaños de la empresaria.

"Yo lo que quiero es normalidad. Toda la normalidad del mundo porque no soy una mujer intentando rehacer su vida tras su separación", declara rotunda con ganas de disfrutar esta nueva etapa.

Olga Moreno ha contado cómo empezó todo: "A ver, la verdad es que yo desde hace algunos meses le tiraba los tejos. Tras mi separación, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, con mis amigas… Pasábamos más tiempo juntos y yo todo el tiempo le tiraba los tejos, pero él solo se reía. No me tomaba en serio y no se lo creía", declaraba.