Ana Luque sale corriendo cuando descubre que Olga Moreno está en la clínica a la que va a entrar: "Me voy a la compra"

"He encontrado a un hombre que me hace feliz" , afirmaba. Visiblemente ilusionada, la ex de Antonio David Flores confirma que ha vuelto a creer en el amor.

Mientras que Olga Moreno estaba en el interior y por casualidad, su examiga Ana Luque llegaba a la misma clínica. Al enterarse de que la Olga estaba allí, la exsuperviviente salía prácticamente corriendo para no encontrarse con ella: "No me lo puedo creer. Me voy a comprar", decía mientras se daba la media vuelta ya en la puerta.