Rocío Flores rompe con Agustín Etiene: ya no es su representante

Rocío Flores cumplió 26 años el pasado martes y lo celebró por todo lo alto. En el festejo se dejaron ver sus amigos, su padre Antonio David y la pareja de éste . Un emotivo momento familiar al que no acudió Olga Moreno ni tampoco el que fuese su representante Agustín Etienne . La fiesta comenzó en un restaurante mítico de Madrid y luego todos se desplazaron hasta una conocida discoteca de la capital donde pusieron el broche final al evento.

Antes de entrar al restaurante, Rocío Flores estaba pletórica y quiso atender al reportero que estaba en la puerta. "Se acaba de publicar hace apenas unos minutos, se acaban de romper los compromisos profesionales con Agustín Etienne , ¿es cierto, no?", pregunta el periodista a la hija de Antonio David. Al escuchar esto, Rocío Flores esboza una ligera sonrisa y cuando el reportero insiste, la cumpleañera sonreía todavía más.

El periodista, viendo que Rocío Flores no negaba la información, continúa preguntando sobre la actual pareja de Olga Moreno: "Os habéis dejado de seguir en las redes, tanto tu papá como tú... y Agustín también os ha dejado de seguir". "Aunque hayáis acabado los compromisos comerciales con Agustín, no tiene nada que ver con que hayáis terminado con los trastos en la cabeza", insistía el reportero. Rocío, que seguía sin negar nada de lo que preguntaba el periodista, sonreía y confesó ante la cámara: "No voy a contestar, pero por el momento esta es mi postura".