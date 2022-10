Ana Rosa explica por qué Rocío Flores no es colaboradora del programa: "Está en el aire, todavía hay que llegar a un acuerdo"

La exmujer de Antonio David mandaba un mensaje a Ana Rosa, aseguraba que además de querer ver a la hija de Rocío Carrasco feliz, también le gustaría: "Espero verla trabajando aquí contigo, a tu lado". La presentadora del programa no dudaba en responder a Olga y afirmaba: "Eso está todavía en el aire, creo". Con sinceridad, Ana Rosa reconocía no estar al tanto del asunto: "Todavía no me han contado mucho, la verdad". Acto seguido la presentadora añadía más información sobre la reincorporación de Ro Flores: "Sé que como todo hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado".